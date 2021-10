Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

Live Twitch :

Cliquez ici

Rediffusions Twitch :

La rediff : https://www.twitch.tv/videos/1177333030 On continue l'aventure. Puis prochaine "soirée live" pas avant Vendredi soir prochain vers 21h30 avec la Découverte de "The Dark Pictures Anthology : House of Ashes" (payé 14,99€ sur PS5). Ensuite, on partira sur un rythme d'une soirée en Live par semaine probablement (nouveau taf à partir de ce Mercredi et pas beaucoup de temps pour le gaming à cause de mes nouveaux horaires)PS : il y aura quand même un petit live peut être ce Dimanche ou mardi après midi sur Metro.