Ptdr, nan.Ouais, je sais, vous vous êtes dits "" Ouais ça lui arrive.Dès le début du jeu (ah oui je l'ai pas dit mais ça commence au moment où Tanjiro coupe le rocher) on est imprégné par l'ambiance et les musiques. J'avais trouvé les ziks très sympa et bizarrement différentes de ce que pond CC2 d'habitude et j'ai découvert après que c'était les ziks de l'anime (je sais pas si TOUTES les ziks viennent de là). D'ailleurs à cause de ça, les versions PS4/PS5 ne peuvent pas être streamées avec le son, hahahaha.Doublage weeb ou anglais dispo.Autant le dire de suite : c'est du Storm + (d'ailleurs Nezuko c'est littéralement un reskin de Naruto en mode mini Kyûbi).C'est la même chose que Naruto avec un poil plus de variation dans le gameplay grâce à des combinaisons de touches (genre t'as une choppe en plus, des coups brise garde) mais c'est tout. Tu retrouves la même gestion de la barre de chakra/énergie, les esquives (à condition d'avoir un allié), permutation, éveil, spéciale, etc. Et pendant les combats t'as aussi les traditionnelles QTE...Flemme d'entrer dans les subtilités, mais je le redis c'est du Storm + en gros.Y'a tout plein de trucs à collectionner, de vidéos souvenirs à visionner, ça a l'air bourré de contenus de ce côté-là. J'ai pas encore trop creusé.Par contre niveau personnages jouables, ça a pas l'air ouf, je sais pas si le nombre de perso total a été dévoilé mais j'ai qu'une douzaine de cases mais y'a de la place pour 25-30 persos max logiquement.Y'a un mode multi aussi, offline et online. Mais bon, comme le jeu est pas encore dispo officiellement, j'ai pas test la solidité du netcode....Par contre tu sens qu'il y a moins de budget chez Sega que chez Bandai Namco. C'est beaucoup moins impressionant qu'un Storm. Alors oui, de baseles techniques de sabre sont moins chatoyantes que des explosion de chakra à la base, mais franchement c'est pas ouf. Techniquement, ça varie entre le sympaet le moche. Les décors sont vraiment pas très beaux alors que la modélisation des persos, sans être renversantes est plutôt bonne.T'as pas mal de clipping aussi, le jeu est en 30 fps pour l'instant (ça sera patché sur PC/SeriesX/PS5) ça fait chier. Mouais.Parlotte suivi de séquences "suivre l'odeur" où tu dois suivre une trainée visuelle jusqu'au point d'intérêt qui déclenche la cinématiquesuivante. Vraiment pas ouf. Mais c'est pas très long et les combats et cinématiques sont très sympas, et comme je suis surtout là pour ça, ben ça va.Par contre, va falloir se calmer sur la durée des cinématiques. La fin du chapitre c'est plus une cutscene, c'est un épisode. A voir si c'est toujours comme ça.Bref, je vais continuer à jouer, au moins finir le solo parce que c'est ce je voulais en fait (apparemment ça couvre l'anime + le film).Un jeu pour les fans qui devraient y trouver leur compte. Si comme moi, vous pensez que ce manga/anime est naze mais que vous cherchez à comprendre d'où vient la hype, ça peut le faire aussi.Par contre si vous aimez juste les jeux CC2, c'est franchement pas le plus abouti.