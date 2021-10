La dernière rediff : https://www.twitch.tv/videos/1174869979 En espérant que le matchmaking ne galère pas ce soir ... J'y joue au clavier / souris avec la config d'un call of, du coup, rien n'est configuré, ça ne sera pas optimisé au niveau de la visée ... (en attendant la config officielle back 4 blood)On basculera ensuite une petite heure sur l'épisode 5 d'Alan Wake.

posted the 10/13/2021 at 01:57 PM by ioop