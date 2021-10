Pour ceux que ça intéresse, je vend :- 12 cartes réseaux dual ports Intel pro/1000 PT (gigabit ethernet) : 15 euros l'unité,- 2 cartes réseaux quad ports HP NC340T (gigabit ethernet) : 100 euros l'unité,- 50-60 barrettes de RAM DDR2 de 1 et 2 Go en différentes marques : 3 euros la 1 Go, 6 la 2 Go,Voila voila