Graphismes : 3/5



Ça saute aux yeux dès le départ, c'est pas super beau, mais c'est fluide au moins. Entre la DA bcp trop lisse, et les zones qui donnent l'impression de trop se ressembler, la faute aux zones EMMI qui sont dispersées dans toutes les zones, on a pas vraiment l'impression d'une identité artistique forte. Sans parler des nombreux assets qui se répètent. On a aussi souvent l'impression d'avoir affaire ça un éditeur de niveaux. Il faut aussi souligner quelques fulgurances dans certaines salles, notamment la save room ou encore les salles de la cité Chozo. Le chara design est en revanche réussi. Bref du moyen mais ça tourne à 60 fps donc... Par contre les cinématiques dévoilent encore plus la mocheté du jeu. Et Samus ressemble à une action figure des années 70 avec tous les néons verts qu'ils lui ont mis sur la combinaison...

Gameplay : 3/5



C'est fluide oui. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'imprécision dans les sauts, notamment pour déclencher le saut en avant, ce qui occasionne des prises de dégâts parfois rédhibitoire dans un combat. Et le contrôle des sauts justement est pas assez précis. Le jeu étant assez difficile, c'est d'autant plus rageant de ne pas avoir un gameplay précis. Que dire des trop nombreux QTE (qui peuvent vous occasionner des dégâts de surcroît) qui jalonnent les fights...

Les EMMIS sont une idée de merde. Voilà c'est dit. Ils ne génèrent aucune tension car la mort nous ramène juste avant la zone de l'EMMI. Ils sont juste chiants, tout comme leur map dédiées (qui ne fait strictement aucun sens d'ailleurs dans le scénario), sans parler des timing pour les contrer qui change à chaque fois. QTE random qui demande un niveau de réaction qui se compte en centième de seconde, génial.

Et pour couronner le tout (et on le voyait venir de loin lui...), il y en a combien ? 7 ou 8 ? Avec le même schéma pour les buter à chaque. HYPER répétitif, et obligatoire évidemment.



Question maniabilité, ne pas pouvoir remaper les boutons est une honte je trouve. Pas fan de la disposition actuelle. Et ZR + Y pour le grappin ? Sérieux, ZR ne sert à rien d'autre, autant juste appuyer sur ZR pour activer le grappin ! DUH-UH !!



Les nouvelles compétences de Samus sont agréables, sauf le double salto qui ne sert à rien puisque qu'on obtient le saut spatial juste après...



Scénario : 4/5 (pour un Metroid...)



Agréablement surpris de ce côté là. C'est ce qui m'a tenu en haleine et m'a poussé à le finir aussi vite d'ailleurs. Bon en revanche le tout dernier switch de la fin euh... ouais non c'est trop facile.

Musiques : 1/5



J'ai rien retenu des musiques. Elles sont nulles, à part peut-être la musique de la zone sous-marine qui est correcte.

Que des musiques calmes et mystérieuse aussi. Metrodi c'est aussi Upper Brinstar, les gars de Mercury Steam, merci de vous en rappeler.







Genre j'aurais bien aimé voir une musique comme ça, en moins hardcore :







Imaginez la patate que ça aurait donné. Puis au moins on s'en rappellerait, pas comme ici, ce qui participe à cette impression que les zones se ressemblent.

Sinon filez écouter l'OST de Xenocrisis, je suis pas fan du chip de Sega comme certains ici, et j'ai même pas fait le jeu, mais je l'écoute pas mal tellement elle envoie !



Intérêt : 3/5



C'est un Metroid, et ça reste infiniment meilleur que Samus Returns qui était bien plus fade. L'exploration reste agréable, et certains power ups sont très retords à obtenir, avec un timing et une précision au millimètre. Les boss en mode die and retry die and retry avec leurs patterns illisibles la première fois quand on connaît pas + QTE... mouais. Surtout qu'on ne voit pas bien qu'elles sont les attaques que l'on peut contrer, ce n'est vraiment pas explicite. Le level design est assez bien pensé, même si là j'ai pas encore assez de recul pour l'examiner correctement. En revanche pendant la première moitié du jeu j'ai vraiment eu l'impression d'avancer sans trop réfléchir, comme si on était guidé, sans possibilité de dévier du chemin.



Les plus :



- Fluidité

- Agréable à parcourir

- Level design bon

- Power-ups retords à obtenir

- Nouvelles compétences cool

- Scénario mis en avant et prenant

- Bon chara-design (bon Samus vite fait...)

- Bonne difficulté

- Kraid, le retour !!



Les moins :



- Graphiquement passable

- DA sans identité, trop lisse

- Les textures en mode aplat de couleur dignes de la 64

- Gameplay imprécis sur les sauts, trop de combinaisons de boutons

- Zones qui se ressemblent trop, pas d'identité propre

- Pas d'intro ???

- Combats de boss en mode die and retry, basés sur une mécanique peu visible

- Musiques ultra nazes

Note finale : 13/20

Bonjour à tous,Je viens de finir le jeu en 8h41 et 69% d'objets, sans rusher donc et en farfouillant les zones (les 3/4 à 80-90%).On débute par une vraie musique :On peut commencer