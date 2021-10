Bon, avant de me sauter dessus, oui, le premier GTA est sorti sur Game Boy Color. Et même GTA II d'ailleurs... Même la Game Boy Advance a eu droit à GTA Liberty City.Mais en GTA 3D, les GTA pour THUGS, on a rien eu, si ce n'est l'impopulaire China Town Wars, probablement le plus sous-évalué (et méconnu) des GTA d'ailleurs...Mais là, d'un coup, les consoles de Nintendo, et surtout la Nintendo Switch, va rattraper son retard en un clic ! Ca fait bizarre de voir GTA III, GTA VICE CITY et GTA SAN ANDREAS sur la chaîne officielle de Nintendo ^^ !Est-ce le signe que des jeux plus matures vont enfin arriver sur Nintendo Switch et changer de l'ère Wii U ? (non)Bientôt Call of Duty Vanguard (cloud edition) sur la Switch de Nintendo ? Et une nouvelle édition de GTA V dans les cartons prochainement pour le plus grand bonheur des fans ?Bon en vrai, je dis ça, mais je jouais déjà a des jeux ultra-mature à ça y'a 3 ans sur Nintendo Switch et ça méritait un PEGI 18Ouais, c'est cringe, mais pour ma défense, je pensais que c'était un beat'em'allBonus : Antistar sur The Last of Us Part II sur Nintendo Switch OLED. #NintendoSwitchPro