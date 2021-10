La Chine est au milieu d’une énorme crise de production d’électricité alors que les conditions météorologiques extrêmes, la demande croissante d’énergie et les limites strictes de l’utilisation du charbon portent un triple coup dur au réseau électrique du pays. C’est un problème qui pourrait durer des mois, et mettre à rude épreuve la reprise économique du pays et peser sur le commerce mondial .

Suzukube m'a notifier à ce sujet dans un commentaire (au courant depuis début juillet pour ma part) donc ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille cet article. Au passage, c'est une décision POLITIQUE de la part de la Chine.C'est un article de CNN qui nous annonce que la Chine est confronté à une terrible pénurie d'électricité. Source CNN.com : https://edition.cnn.com/2021/06/30/economy/china-power-shortage-intl-hnk/index.html