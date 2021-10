C'était dans l'air depuis quelques semaines, et c'est officiel depuis ce matin: Nagoshi et Daisuke Sato quittent SegaAprès le hardware, la fermeture des salles d'arcade au japon et ce départ, on peut presque affirmer que Sega perd encore plus de sa superbe (enfin pour le peu qu'il en restait) avec le départ de Nagoshi qui était le dernier génie qui représentait un peu le Sega des années '90 début 2000.Gageons que ce départ n'affecte pas les séries comme Judgement ou Yakuza..EDIT: La nouvelle "Team Yakuza" confirme au passage le développement de Yakuza 8 (merci a Spartanjohn)