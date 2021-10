Acheté après conversion 5,32€ (prix affiché sur le site 4,46€), j'ai payé via Revolut avec une carte virtuelle, aucun soucis, ce n'est pas la première fois que j'achète sur plati.ru (paiement Debit or Credit Card) :J'ai payé en fait 160,12₴ (hryvnia ukrainienne) = 5,32€J'ai déjà acheté à l'époque Hatred, Lego Worlds, Battleloads, Tell me why et Among Us (clé steam) (bon ... seulement 6 achats dessus depuis 2015)Là cette fois ci, c'est pour ma XSSVous recevrez votre code instantanément et ensuite, il suffit de rester sur votre PC, de lancer un vpn (argentine), moi j'ai Nord vpn que je paie 91 centimes / mois (spliiit), donc j'ai utilisé celui ci mais vous avez UrbanVPN par exemple qui est gratuit (pas safe selon moi car gratuit), il suffit donc d'aller sur cette page tout en restant connecté au VPN argentin :et vous rentrez votre code (bien évidemment connectez vous avec votre compte xbox préalablement). Il n'y a rien à faire sur votre console, pas de changement de région, rien du tout. Il suffit d'allumer la console et le jeu sera présent et il suffira de le télécharger sans modifier la région. Le jeu est bien en FR.On (re)découvrira le jeu probablement ce soir en Live. Quelqu'un avait posté un deal similaire à 5€ sur eneba mais le prix a remonté depuis sur ce site. On en trouve à 5€ de temps en temps mais ça part très vite car faible quantité à ce prix + envoi pas instantané :Vous avez de la chance, j'avais dit que je ne postais plus de bon planJe profite avant le taf ! J'ai uniquement Fifa et vendredi / samedi la beta de battlefield à faire en attendant Back 4 blood la semaine prochaine.