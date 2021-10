DQX Offline est prévu le 26 février 2022 sur Switch, PS4/5 et Steam. Pas de mention de la xbox, le chèque a du se perdre quelque partC'est vraiment dommage de ne pas avoir conserver les graphismes de la version Online.Sinon, rien pour une sortie en dehors du japon

posted the 10/03/2021 at 12:04 PM by xenofamicom