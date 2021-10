est un RPG de Yasumi Matsuno (FF Tactics, Vagrant Story...) téléchargeable sur l'eShop de la 3DS. A la tête d'une équipe de mercenaires, le joueur doit explorer des ruines pour retrouver un puissant artefact. Basée sur des mécanismes hérités des jeux de rôle papier, l'aventure est essentiellement présentée sous forme de textes tandis que les combats sont régulièrement ponctués de jets de dés.Kamui sur Gamekult en parlait, Voice of Cards rappel un certain Crimson Shroud sur 3DS publié le 23/12/20127,99 EUROS sur l'Eshop de la 3DShttps://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-3DS/CRIMSON-SHROUD--691846.html

posted the 10/02/2021 at 11:29 AM by liberty