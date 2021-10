Batocera.linux a laissé entrevoir les nouveautés qui arrivent avec sa v32, via un palpitant trailer posté sur YouTube. On y apprend notamment qu’une trentaine d’émulateurs ont été mis à jour pour l’occasion, que de nouvelles fonctionnalités font leur apparition avec EmulationStation, ou encore que davantage de boîtiers vont être pris en charge, comme les DeskPi Pro et Argon One M.2 . À ce propos, l’expérience sur Raspberry Pi 3 devrait être améliorée, puisque Batocera v32 y tournera en 64 bits.



Parmi les autres nouveautés, on retrouve le support du Capcom Home Arcade, des casques audio Bluetooth et de la console portable GameForce. Enfin, et pas des moindres, ce trailer annonce l’arrivée officielle des jeux Steam sur Batocera grâce au système de virtualisation Flatpak.



Pour terminer, Batocera se déclare comme la première plateforme de rétrogaming accessible aux malvoyants grâce à la fonctionnalité VoiceOver qui assure une synthèse vocale pour tous les menus. Vous en apprendrez encore plus en consultant le changelog de Batocera 32 .