Logiciel pour publiez des messages et des photos d'Animal Crossing: New Leaf un jeu Nintendo 3DS. Le service c'est terminé le 22 Décembre 2014.Dans ce logiciel, vous pouvez utiliser desamiibo pour débloquer et profiter d'extraits d'unedurée de trois minutes de jeux classiques du NESet du Super NESAffordable Space AdventuresDr. LuigiIQ TestThe Letter (Exclusif à l'Eshop USA)Lost Reavers (Free to play dont les serveurs ont fermés le 30 MAI 2019)Meme Run (Exclusif à l'Eshop USA, le jeu à été supprimé en 2015 pour cause de copyright)Pokémon Rumble U (Une pseudo édition physique existe, exclusif à l'Angleterre avec des figurines pokémon fonctionnant avec le jeu, qui est d'ailleurs sous forme de code de téléchargement)Pushmo World (Pullbox world en France)Shut the BoxSpin the Bottle Bumpie's PartyStar Fox Guard (Il existe en physique aussi mais exclusivement dans l'édition "StarFox Zero Première Edition". L'autre édition ne contient qu'un code)Temple of YogYo-kai Watch Dance: Just Dance Special VersionAnimal Crossing: Amiibo FestivalDevil's ThirdFamily Party: 30 Great Games Obstacle ArcadeFast Racing NeoGame & WarioGame Party ChampionsKirby and the Rainbow Curse (Kirby et le Pinceau arc-en-ciel en France)The Legend of Zelda: The Wind Waker HDThe Legend of Zelda: Twilight Princess HDMario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter GamesMario Party 10Mario Tennis: Ultra SmashNintendo LandPaper Mario: Color SplashRabbids Land (The Lapins Crétins Land en France)Sing PartySonic Boom: Rise of LyricSplatoonStar Fox ZeroWii Fit UWii Party UWii Sports ClubXenoblade Chronicles XLa question concernant la WII U restera: