J'ai test la démo de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin et techniquement le jeu est toujours autant a la ramasse.

Ça lag a fond dès qu'il y a plusieurs ennemies a l'écran, ça bave, les textures sont une honte, indigne même d'une PS4...



Si le jeu sort ainsi a sa sortie, il va se faire démonter.

J'ai beau être fan des FF, faut pas exagérée, ce jeu est une honte techniquement parlant.

La team Ninja va devoir redoubler d'effort pour corriger cela.



Après oui c'est une démo, mais ça n'excuse pas tout non plus.



Puis bon faut dire ce qui est, j'ai limite l'impression d'être revenu sur PS2, sauf que même sur cette dernière y avait des jeux plus beaux que ça et qui tourne mieux. Rien que FFXII sortie en 2006 est plus abouti techniquement.



Comment on peut sortir un jeu pareil sur une console comme la PS5 ? Je n'arrive pas a comprendre.

Ils ont plus que 6 mois pour limiter la casse.