On découvre donc ce Fifa 2022 sur PS5 vers 14h, une petite heure.Autre live ce soir, Soirée foot vers 20h30 - 21h, un pote me rejoindra plus tard dans la soirée en 1v1.A toute à l'heure.

Who likes this ?

posted the 10/01/2021 at 10:15 AM by ioop