64 jeux vidéo sont entrés, et il n’en reste plus qu’un : God of War a été élu, pour un total de plusieurs millions de votes dans cette compétitions acharnée.Le demi-dieu Kratos a battu d’autres grosses pointures de l’industrie comme The Witcher 3, Minecraft et Starcraft. Le dernier duel l’opposait au mastodonte Grand Theft Auto V.Au départ ils étaient 64. Des jeux commeouont participé à cette grande compétition. Certains confrontations ont beaucoup fait parler, comme l'élimination depar(42% - 58%) ou celle depar(48% - 52%). En demi-finale,a battu GTA : San Andreas pour se retrouver face à GTA V, vainqueur deAu bout du compte, le public du site IGN a préféré l’univers nordique développé par. Sur Twitter,verdicts ont opté pour God of War,de YouTube ont choisi le dernier jeu de Kratos et 57 % des abonnés Instagram ont choisi l’exclusivité PS4. God of War remporte donc confortablement la victoire.Attendons de voir si God of War Ragnarök pourra continuer sur cette belle lancée en 2022!