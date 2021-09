Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

La dernière rediff : https://www.twitch.tv/videos/1161553304 On termine l'aventure VS le boss final vers 20H30 puis je basculerai sur la version d'essai EA Play (10h) de Fifa 2022 en attendant de recevoir le jeu sur PS5 ce Vendredi. Totale Découverte !Prochain live demain vers 21H sur eFootball 2022 (ou peut être l'après midi) et vendredi soir 21H : Fifa 2022 sur PS5Je profite de mes 2 dernières semaines de gaming, faute de temps ensuite (du genre : gaming 1soir/semaine)