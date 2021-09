On connaissait les pochettes surprises shikishi art de Bandai,c'est désormais une collection sous forme de box collector contenant 5 illustrations officielles Dragon Ball sur grand shikishi qui a été annoncée. Le format Shikishi est très populaire au Japon.Chaque box contenant 5 illustration est limitée à 1000 exemplaires. Les illustrations sont plutôt bien choisies !C'est dispo en précommande chez Wayo et prévu cet automne.J'aurais bien aimé une collection DBZ aussi.. Croisons les doigts !

posted the 09/29/2021 at 11:28 AM by xenofire