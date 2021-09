Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

La dernière rediff : https://www.twitch.tv/videos/1160924705 Autre live et probablement la fin du jeu ce Jeudi vers 21H (ou peut être l'après midi) et vendredi soir 21H : Découverte Fifa 2022J'en profite car nouveau job en CDI à partir du 18/10, du coup, je vais surement jouer et streamer qu'une fois par semaine après cette date (à cause des horaires)Moins présent sur GK donc, ça vous fera des vacancesJe profite de mes 2/3 dernières semaines de gaming !