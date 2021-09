58,95€ + 10€ offerts (Version PS5)Après, je pense qu'à la Fnac, il sera à 59,99€ avec 10€ offerts, sur Cdiscount, même prix probablement 59,99€ voir 54,99€ et sur Amazon, je pense que ça sera aux alentours des 54,99€ également. Après, ya peut moyen de l'avoir aussi à 55€ à Auchan ou Leclerc (faut le temps que les prix baissent d'ici la sortie)Donc dans le pire des cas, Carrefour sera 4€ + cher. Je ne pense pas qu'on trouvera la version PS5 à moins de 55€ça fait des années que j'ai pas acheté un jeu à Carrefour ...Prochaine préco surement Horizon 2 (60€ max) d'ici la fin de l'année, on a le temps, ça sort en février

posted the 09/27/2021 at 09:35 AM by ioop