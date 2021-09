Bonsoir à tous, Tout est dans le titre, 100G de maj et 2h après avoir insérer la galette le jeu est sans voix !!!! Il m’est en plus impossible de télécharger les voix françaises !!! J’ai déjà redémarré la console …. Rien n’y fait ! Je suis un peu à bout !!! Merci beaucoup pour votre aide !

posted the 09/24/2021 at 05:38 PM by gutter