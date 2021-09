Changement de taf donc il me faut au plus vite une trottinette électrique pour ce week end, c'est top pour circuler à Lille. Je n'ai pas vraiment consulter les prix, je l'ai vu à 314€ à carrefour mais indisponible partout, je sais que la fnac l'avait déjà proposée à 260€ je crois ??? Bon là, j'ai payé assez cher 380€ (version FR avec antivol et pneu de rechange) + 9€ pour la livraison express ce Samedi matin. ça pique ....mais bon il me la faut pour samediDes avis sur ce modèle ? Je compte faire 5/6KM pour l'aller et idem pour le retour par jour