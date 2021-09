A priori (ou a fortiori), le ND de demain devrait dévoiler le dernier combattant de Smash Bros Ultimate (ou au pire, faire un teasing pour un prochain rendez-vous avec Sakurai).Je vous propose de partager une liste de 3 personnages maximum, dans lequel il pourrait y avoir l'élu.Pour Smash Bros Wii U/3DS, l'ultime annonce concernait l'arrivée de Bayonetta, qui était plutôt un beau choix.Membres de Gamekyo, votre mission, si vous l'acceptez est de citer l'ultime combattant de SBU.

posted the 09/22/2021 at 03:07 PM by xenofamicom