Les partenaires de l’un des plus gros promoteurs immobiliers de Chine, comptant parmi les 150 plus grosses sociétés au monde, se préparent avec angoisse à assister à sa fin prochaine.



China Evergrande, un mastodonte de l’économie chinoise, qui a grandement participé à l’expansion du pays et accompagné la croissance du niveau de vie de ses habitants pendant près de 30 ans, paie aujourd’hui pour les comportements irrationnels de son ancien dirigeant.

Tous les voyants sont au rouge, la valeur du 2ème plus gros constructeur de logements chinois se liquéfie, et la plupart de ses partenaires historiques ont déjà abandonné le navire.



Etouffée par une dette à la mesure de sa démesure, Evergrande va droit dans le mur, et les dernières nouvelles en provenance de Canton ne sont pas bonnes, à tel point que l’on compare sa situation avec celle de la banque américaine Lehman Brothers, dont la faillite retentissante en 2008 a entraîné le monde financier dans le chaos.



Le monde ENTIER.

Comment une société aussi prometteuse, aussi importante, et aussi respectée peut-elle se retrouver au bord du précipice ?

Qu’est-ce qui ne va pas exactement pour Evergrande, et quelles seraient les conséquences s’il venait à faire faillite ?

Y’a-t-il encore des solutions pour la remettre sur le bon chemin, ou le monde doit-il s’attendre à une nouvelle crise, en provenance, cette fois, des marchés chinois ?

Vidéo qui date d'avril 2021