Franchement quand un éditeur fera un jeu digne de ce nom sur l'histoire de l'ordre des templiers ? Niveau scénario et intrigues, il y a de quoi faire.Dans le style AC Unity ce serait pas mal. Genre un jeu en plusieurs parties :- Période des croisades avec la création de l'ordre,- Fuite de la terre sainte, fondation de la Suisse,- Persécution par Philippe le Bel et mise à mort de Jack de Molay,- Vengeance des siècles plus tard avec la décapitation du roi Louis XVI, descendant de Philippe le Bel par des partisans des templiers,Je peut toujours rêver

posted the 09/20/2021 at 09:16 AM by sussudio