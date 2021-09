Atlus vient de mettre en ligne une vidéo pour annoncer les différents projets concernant Persona. Il était prévu que plusieurs annonces se feront sur plusieurs mois, et ils confirment que la prochaine annonce se fera en décembre.En résumé:- Un concert Persona 5- Une pièce de théâtre- Les différents animés Persona en streaming (au japon)- Une réduction temporaire sur les derniers jeux Persona (Persona 5 Royal, Strikers, Dancing et les 2 Q sur 3DS)Bref, une 1ère annonce aussi excitante que l'annonce d'un jrpg chez Sega (avant d'apprendre que c'est un jeu mobile)Espérons qu'ils parlent de Project Re-Fantasy durant leur session au TGS vu que pour Persona, c'est foutu.

posted the 09/20/2021 at 04:06 AM by xenofamicom