- Prix neuf : 299,99 euros (269 sur Amazon),

- Prix en occasion : pas moins de 200 euros



Pour une console sortis il y a 8 ans (2013), je trouve illogique que son prix ne baisse pas ou alors il me manque une information.



A titre de comparaison, la PS3 qui a démarrer à 600 euros en 2007 pouvait se trouver pour 150 euros en 2009 (le prix de ma PS3 slim en occasion) puis une centaine d'euro pour enfin finir minimum à 50 euros en moyenne.



Pareil pour la Switch. Prix qui baisse peu et surtout des jeux en occasion avec un prix proche du neuf (40 euros la compilation Mario).



Genre je me souvient de l'époque PS3/Xbox 360 où t'avais de jeux entre 5 et 15 euros en occasion, sans parler de l'import anglais avec des jeux neufs à 40-45 euros. La t'a l'impression que tout stagne voir augmente.