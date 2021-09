Début du live vers 21H. On teste ça ce soir jusqu'à 23h30 avec un pote.Puis Mardi soir 21H, découverte de Kena !! J-3 !!!la rediff d'hier : https://www.twitch.tv/videos/1151499073

Like

Who likes this ?

posted the 09/18/2021 at 05:56 PM by ioop