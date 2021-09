Alors que Djokovic pouvait pleurer sous sa serviette de rater le grand Chelem sur un ultime match, le n°2 mondial, Medvedeff célébrait de manière unique sa victoire devant les 22,000 spectateurs de l'US Open : il a fait la carpe comme dans FIFA[video]https://eurosport-dlvr-ott-vod.akamaized.net/primary/2/728c3a5661c14f50a2b25f211c63c751/ef11fe96d6f44d03a9be7a718459a91c/hdntl=exp=1631614971~acl=/primary/2/728c3a5661c14f50a2b25f211c63c751/ef11fe96d6f44d03a9be7a718459a91c/*~data=hdntl~hmac=11c443fb7872f24ac4ac1b5400cc2ef0b1f5a35aa061ca4a4db7eb0f1791e6d5/fe10dd8192754cb5b8131053f80b5c54/index.m3u8?hdnts=ip=5.51.23.20~exp=1631561001~acl=/primary/2/728c3a5661c14f50a2b25f211c63c751/ef11fe96d6f44d03a9be7a718459a91c/fe10dd8192754cb5b8131053f80b5c54/index.m3u8*~hmac=0705ae1eb3b8952dabe22eb3e2efe7f2e23e4522e6f2614ee1ae98b639900d22[/video]et l'a lui même expliqué aux spectateurs[video]https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1437224184749383685?s=20[/video]Le gars gagne un grand Chelem, et c'est dans FIFA qu'il va chercher sa célébrationA ce qu'il dit, il s'est fait un peu mal en mimant le geste

posted the 09/13/2021 at 07:26 PM by olive