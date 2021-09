Un émulateur PlayStation PS4 capable d'exécuter des jeux commerciaux vient d'être publié. Connu sous le nom de Spine, il était en développement depuis plus de 4 ans et a été rendu public la semaine dernière. Dans cet épisode, nous y regardons de plus près !

Virtualisation et émulation, mon dataAvec les jeux Sony qui arrive sur PC, le PS Now en 1080p, le XGP, les différents magasins et puis l'émulation avec Batocera/Retrobat, UNE machine pour les gouvernés toutes n'aura jamais était aussi vrais qu'aujourd'hui.