Ce qui me fait tilter c'est comment fait Internet Archives (organisme à but non lucratif consacré à l’archivage du Web) ne se soit pas pris une flopée de procès pour avoir archiver l'ensemble des jeux vidéos sortis à ce jourCa donne envie de vomir, il faut plus que neuf vies pour jouer à tout ça. Par contre avoir chez sois sa propre bibliothéque d'anciens jeux des années 80-90, je trouve que ça a du sens pour le montrer à ses gosses ou à titre de conservation.En tout cas, ça m'a permis de mettre à jour mes romset Sega dont celui de la Megadrive et de tester les nombreux proto et autres jeux inconnus.Juste l'intro du jeu Akiraça aurait pu être un bon jeu.Perso je me casse plus la tête. Je place les romset et je trie avec Batocera pour afficher les jeux par favoris, région ou langue c'est plus simple. Et je scrape sans vidéo pour moins consommer de l'espace disque.Par contre pour stocker les romset PS1, PS2, PS3......ça coûte cher en disque dur.