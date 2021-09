L'arrivée sur le monde agonisant, dans l'abime du temps de Final Fantasy XIII-2, donne l'impression qu'on a été projeté dans le monde de Nier ou de Drakengard.Le ciel rouge sang, l'obscurité régnante, les personnes bloquées en paradoxes (qui meurent quand on essaie de les en sortir)... tout transpire la décripitude et la fin.Et surtout ces musiques empreintes de mélancolie, qui nous font sentir que nous sommes les derniers humains à observer le monde mourir...Et cette dernière qui forme un pont musical très clair avec Nier :Bref, j'ai presque eu l'impression de jouer à un jeu de Yoko Taro pendant un court moment.

Who likes this ?

posted the 09/12/2021 at 08:24 AM by daedalus