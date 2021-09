Dans ce thriller-action abondamment récompensé, l'auteur troublé Alan Wake se lance la recherche désespérée de sa femme disparue, Alice.



Alors qu'il découvre les pages d'une histoire d'horreur qu'il est censé avoir écrite, mais dont il n'a aucun souvenir, l'emprise de Wake sur la réalité est menacée alors qu'il affronte l'obscurité qui se rapproche.



L'histoire d'horreur se réalise...





Notes de presse et récompenses du jeu original :



- « Un jeu difficile à lâcher une fois qu’on a commencé. » – 9/10 – IGN



- « Rarement l’histoire d’un jeu a été aussi bien racontée. » – 5/5 – Escapist



- « Captivant et délicieusement original. » – 9/10 – Official Xbox Magazine



- « L’ambiance est tellement bien représentée. » – 8.5/10 – Gamespot



- « Unique et spécial… Un must have. » – 9/10 – Destructoid

Le jeu Alan Wake est enfin disponible en préco pour 29.99€.D'ailleurs, Just for Games se charge de la distribution chez nous.C'est la première fois, que le jeu sera disponible sur une console de Sony.