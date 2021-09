Bonsoir à tous voila presque 1 an qu'on n'a plus de nouvelles de Sorow que ce soit ici, twitter ou même discord, je crée cette article pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles ? C'est un membre que j'apprécie bien d’où l'article. À l'époque il y avait peut-être son cousin sur le site donc si jamais il est encore là au cas où, l'article pourrait être intéressant .

Who likes this ?

posted the 09/01/2021 at 09:11 PM by negan