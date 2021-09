Microsoft est à court de moyens pour dire que "Starfield" est une exclusivité Xbox et qu'il n'est pas prévu qu'il arrive sur PlayStation.

Nous sommes de nouveau dans ce cycle de nouvelles, où les fans (ndBennJ : espoirs dans l'article) de PlayStation essaient de lire entre les lignes pour glaner des informations selon lesquelles ils n'ont peut-être pas fini de voir des jeux Bethesda sur leur plateforme de prédilection, même après l'achat par Microsoft, pour 7 milliards de dollars, du développeur et de tous ses IP.



Tout a commencé par une interview de Gamespot avec Pete Hines de Bethesda



"Il y a des marques Xbox qui existent sur d'autres plateformes, avant tout. Je pense qu'il est important de le noter. Minecraft n'a pas simplement cessé d'exister sur quoi que ce soit une fois que Mojang a été racheté par Xbox ", a déclaré Hines.



"C'est un jeu massivement joué sur toutes ces autres plateformes. Il ne s'agit pas de dire : "Désolé, vous ne pourrez plus jamais jouer à un jeu de Bethesda". Il y a certainement des choses auxquelles vous ne pourrez pas jouer [sur PlayStation]... Starfield a été annoncé comme une exclusivité Xbox. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il n'est plus possible de jouer à des jeux sur PlayStation. Mais encore une fois, je ne connais pas la réponse à cette question pour le moment. "



En bref, Hines dit qu'il ne peut pas dire de façon concluante si quelqu'un ne jouera plus jamais à aucun jeu Bethesda sur une autre console parce que je veux dire, il n'est probablement pas celui qui est chargé de prendre ces décisions. Mais il a rejeté l'idée qu'il s'agissait en quelque sorte d'une déclaration digne d'intérêt donnant à PlayStation de l'espoir quant aux futurs titres de Bethesda :

https://twitter.com/DCDeacon/status/1432422360922169346

Cela a conduit à la résurgence d'une vieille théorie du complot selon laquelle non seulement des jeux comme Starfield, mais aussi Starfield lui-même, pourraient être secrètement une exclusivité Xbox, et arriveraient plus tard sur PlayStation. Mais Aaron Greenberg, de Microsoft, est intervenu pour essayer d'être le plus clair possible sur cette question.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1432466477945294849

Microsoft est dans une situation particulière à l'heure actuelle, car le rachat de Bethesda est tout récent. Cela a créé des situations où d'anciens accords restent en place, comme Deathloop de Bethesda, sur le point de sortir cet automne en exclusivité sur PlayStation. Dans ce cas, c'est un jeu Bethesda que les fans de PlayStation auront certainement.



Mais il est facile de comprendre que l'achat massif de Bethesda par Microsoft, pour plusieurs milliards de dollars, vise avant tout à donner à l'entreprise une liste exclusive de propriétés intellectuelles, l'outil exact dont elle avait besoin pour mieux s'attaquer à PlayStation et à ses jeux first party incontournables. C'est pourquoi Starfield est une exclusivité Xbox/Game Pass. C'est pourquoi Elder Scrolls 6 le sera presque certainement. C'est pourquoi la plupart, sinon tous les futurs jeux de Bethesda le seront.



Le contre-argument ici est que Microsoft "limite les ventes" en gardant les jeux Bethesda hors de PlayStation, qui a vendu 116 millions de PS4 et vendra probablement au moins autant de PS5 à long terme, et pourtant vous n'entendez pas les gens demander pourquoi Sony limite les ventes en ne sortant pas God of War ou Horizon Zero Dawn ou Ghost of Tsushima sur Xbox. Dites à Nintendo qu'elle devrait sortir des jeux Mario ou Zelda sur PS5 et Série X et les gens vous regarderont comme si vous aviez perdu la tête. Je sais que c'est un scénario différent jusqu'à un certain point parce que Bethesda était indépendant, mais c'est ce que 7 milliards de dollars achètent, toute l'exclusivité que Microsoft veut. Alors, arrêtons cette comédie.

Désolé pour ce titre, l'original chez Forbes était :Voilà une traduction avec DeepL de l'article original se trouvant ici : https://www.forbes.com/sites/paultassi/2021/08/31/microsoft-is-running-out-of-ways-to-say-starfield-is-an-xbox-exclusive-not-coming-to-playstation/L'auteur de cet article est Paul Tassi de Forbes.