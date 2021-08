Même sur des produits de seconde main......



3 Exemples :



- GTX 950 : 60 euros sur Aliexpress il y a un an, aujourd'hui c'est minimum 130 euros,

- Processeurs Xeon v1 et v3, 20 et 65 euros chacun, aujourd'hui c'est 30 et 80 euros,

- GT 1030 : 75 euros, aujourd'hui c'est minimum 100 euros,

- La GTX 1650 j'en parle même pas,



Et des cas comme ça il y en a des TONNES!!!!!!!!!



Et la je parle que du non alimentaire. Quand on vois l'indice des matières premières qui flambe, la probable hausse des prix dans l'alimentaire, les pénuries de semi-conducteurs qui force les usines à fermer certains jours de la semaine, des ports qui ferme pour des cas de Covid (la blague), faut vraiment être optimiste pour espérer un retour des prix à la normale.



Peut-être suis-je trop pessimiste. Vous en pensez quoi de ces hausses de prix ?