Les feux semblent enfin êtres au vert pour une sortie de Halo Infinite pour cette fin d'année. Si beaucoup de personnes ont été désenchantées lors de la révélation du jeu l'an dernier, le chantier chaotique semble enfin s'achever pour les développeurs de 343i.Au vu des différents rebondissements autour du titre, que ce soit la première vidéo du Slipspace Engin qui n'aura été qu'un mirage en passant par les nombreux meme autour de Craig la brute, jusqu'à l'actualité récente avec le report des modes coop et forge, peut-on penser que le calme après la tempête soit enfin venu ?Ce n'est en tout cas pas sur une note d'optimisme que Window Central semble s'appuyer. En effet, le site conseil lui-même de ne pas précommander le titre, un véritable pavé dans la mare pour un jeu qui devait quand même être un des fers de lance de la Xbox Series X...Un nouvel article a été posté pour simplement poser la question en sondant les joueurs sur le site... Les avis sont partagés, mais le GamePass restera clairement le premier argument au-delà des jeux eux-mêmes.

posted the 08/29/2021 at 02:57 PM by octobar