Clairement avec la pénurie de semi-conducteurs, le blocage des ports en Chine et l'inflation galopante, je me fait pas d'illusions sur le futur, on va payer nos produits BEAUCOUP plus cher et c'est que le début.Pour en revenir au sujet, je me suis tourné ces derniers temps vers une carte à bas prix, une R5 240.Voici les caractéristiques :- Architecture Oland (2013),- Compatible DX11/12 et Vulkan,- Compatible CRT Emudriver pour le mode 240p,- Bénéficie de mises à jours en 2021,Bref, elle permet pour 33 euros de recycler n'importe quel appareil en HTPC ou PC multi-émulateurs avec Batocera/Kodi.On la trouve en grosse quantité car il a équipé pas mal de postes professionnels d’où son prix compétitif, Il faut par contre un adaptateur Display Port vers HDMI pour pouvoir la connecté à votre TV (2 euros ).Sinon ce que j'en ai fait :- J'ai monter deux ordinateurs pour un amis sous Windows 10 avec RetroBat et les derniers pilotes à jour,- J'ai aussi créer deux machines virtuelles (Batocera et Steambox sous Windows 10) sur mon serveur Proxmox VE,Pour Batocera, je joue sans soucis aux émulateurs suivants avec 4 Go de RAM et 4 cores alloués (Xeon E3-1265l v3 à 2,5 Ghz sans Turbo Boost) :- PCSX2 : réso x1/x2, RAS alors que je suis en OpenGL,- Redream/Flycast : RAS,- Mednafen PSX : réso x2/x4, RAS- Mednafen Saturn : RAS, full speed sur TOUT les jeux 2D/3D à part VF2 (osef),- Dolphin : réso x2 sur Gamecube et x1 sur Wii, RAS même sur Xenoblade Chronicles ou F-Zero GX,- PPSSPP : réso x2/x4 à l'exception de God of War Ghost of Sparta qui est bien costaud,- Model3/Naomi/Atomiswave : RAS,Par contre pour RPCS3, Xemu, Citra, Yuzu on oublieET pour les jeux PC, manifestement elle fait le taff si on se contente du 720p.