Franchement je trouve l'offre vraiment cool sachant qu'avec l'impression monétaire, l'inflation galopante et la pénurie de semiconducteurs, on risque de ne plus rien posséder à ce rythme et de louer tout ce qu'on souhaite consommés. Vous en pensez quoi de l'offre Micromania ?Et puis comme dirait Klaus Shwab : "«Vous ne posséderez rien et vous en serez heureux»Pour résumer :769 euros pour une PS5… qui ne vous appartient pasPrenons l'exemple de la PS5. Micromania propose trois offres :Forfait starter (2 ans) : 69,99 euros + 23 loyers de 17,49 euros = 472,26 euros, avec obligation de rendre la console.Forfait Pro Gamer (2 ans, deux manettes, garantie passe et garantie casse) : 69,99 euros + 23 loyers de 24,99 euros = 644,76 euros, avec obligation de rendre la console.Forfait Pro Gamer+ (3 ans, deux manettes, garantie passe et garantie casse, possibilité de migrer vers une éventuelle PS5 Slim) : 1er versement de 69,99 euros + 35 loyers de 19,99 euros = 769,64 euros, avec obligation de rendre la console.