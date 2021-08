Alala cette bonne vieille Xbox. Les joies du FTP, du LAN sur internet avec Xlink Kai, ces émulateurs en pagaille, XBMC, LinuxToujours dans mon salon depuis 2006 malgré que l'émulation sur PC à fait un bond de géant ces 5 derniéres années (Recalbox, Batocera, Retropie, portage de CoinOPS et l'émulation de nouvelles machines).Pour moi, ça reste la console PARFAITE pour jouer aux jeux d'arcade (CPS1/2/3, Neo Geo etc) dans les meilleures conditions, même sur Batocera je peine à trouver des pack convenables.Et puis le catalogue de la console qui avec ses grosses exclusivités et ses jeux multi-supports mieux optimisés (60 hertz, 480p/720p, online) font que je peut me résoudre à la remplacer, surtout que Xemu n'est pas encore optimal....Mes jeux préférés ? La série des Colin Mcrae Rally, Rallisport Challenge, Moto GP, Prince of Persia, Halo, les compilations rétro, Amped, SSX, Splinter cell et j'en passe!!!!!