Début du Live vers 14hPlus de 800.000 vues sur GK (135ème) en 6ans, le million fin 2022 ?Pour le concours, je l'arrête aussitôt car tout le monde s'en branle et je n'ai pas de temps à perdre, juste 4/5 personnes ... j'ai sélectionné une personne sur insta (c'est), je ne connais pas ton pseudo sur GK, tu gagnes Resident Evil Village Stadia.Maintenant pour les 2 codes 3mois d'abonnement Stadia Pro (pour les nouveaux comptes stadia uniquement), ça se fera dans le chat sur twitch, je balancerai un code tout à l'heure pendant ce stream (je mettrai sur pause le jeu et balancerai un code) et un autre code ce soir en stream. Donc si vous souhaitez avoir 3mois d'abo, faut simplement regarder ce stream.Plus de concours à l'avenir doncidem pour les bons plans, je ne partagerai plus de bons plans, on garde tout pour soi mêmec'est juste une perte de tempsRespectueux sinon je delete les coms, on peut rigoler mais ya des limitesmaintenant ça sera comme ça sur mes articles