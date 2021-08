Quand on y pense, batocera c'est une distro Linux sous Arch spécialement optimisé pour le rétrogaming mais pas que. Il y a Kodi pour le multimédia mais aussi la compatibilité avec les jeux Linux, Windows (Wine) et la possibilité d'installer des applications avec flatpak.Pour simplifier, flatpak permet d'installer des applications peu importe la distribution (arch/manjaro, ubuntu/debian, rhel/centos) mais pèse plus lourd pour assurer cette compatibilité.Du coup avec Flatpak, on peut :Installer Steam Link pour du streaming.Installer le client GOG Galaxy :Ou Steam tout courtEt puis niveau émulation, il y a Xemu pour la Xbox.Et même la Switch!!!!Ils vont trop vite c'est ouf