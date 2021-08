Mon Youtube :

Je vais vous offrir 2 codes (chacun 3mois d'abonnements Stadia Pro), seulement pour les nouveaux, donc au pire, faire un nouveau compte stadiaet ensuite j'offre également Resident Evil Village sur Stadia (mon ancien compte avec le jeu dessus, j'ai vendu mon pack stadia mais j'ai toujours mon compte, pas besoin d'abonnement pour jouer au jeu), le compte sera à vous, vous changerez d'abord l'adresse mail puis ensuite le mot de passe de votre choix.Pour cela, 3 conditions assez simple, me suivre sur ces 3 réseaux sociaux :et en bonus, si vous voulez me suivre sur twitch : https://www.twitch.tv/ioopgk , il se peut que je choisis une personne sur twitch si pas assez de follow sur les autres réseaux sociaux ... (donc au cas ou ....)Vous pouvez suivre les trois réseaux sociaux pour tripler vos chances si vous le souhaitez, aucun soucis.Assez simple donc, je ne vous demande pas twitter (et RT), aucun poste sur fb et donc repartage et commentaire. Rien de tout ça ! On garde ce concours entre nous sur GKTAS le Dimanche 5 Septembre à 17h, je choisirai une personne sur chaque réseau.PS : ne pas s'inscrire pour se désinscrire après le concours, je verrai qui fait ça et donc au prochain concours (j'en ferai un à la fin de l'année probablement), si cette personne se réinscrit, aucune chance qu'elle gagne car elle ne sera pas sélectionné.Sur ma chaîne youtube, attendez vous à avoir deux vidéo unboxing en fin d'année (manette Xbox collector Forza) et la Steam deck. Là je fais une pause, prochaine vidéo mi novembre. En attendant, vous pouvez revoir mes vidéos voyage et aussi mes photos de voyages sur insta et fb (ce ne sont pas mes réseaux perso, juste voyage)Je ferai 2 rappels concernant ce concours, un dimanche probablement et un autre la semaine prochaine (jeudi)