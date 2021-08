SEGA, la simple évocation du nom de la célèbre firme de jeux vidéo ravive les plus tendres souvenirs des gamers. Alors que l’éditeur japonais a récemment fêté ses 60 ans, Régis Monterrin, auteur et journaliste, retrace son incroyable histoire dans le livre Génération Sega. Le fruit de dix années de recherches et d’interviews d’anciens employés de l’entreprise nippone. Pour Sputnik, il revient sur l’épopée SEGA : de l’ascension jusqu’à la descente aux enfers.