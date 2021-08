La Fnac offre actuellement 10€ en CC pour l'achat de Call of Duty Vanguard.En général, je ne suis pas fan de CoD, mais celui-ci me tente bien perso.Le jeu sera disponible le 5 Novembre 2021. FNAC 10€ en CC

posted the 08/24/2021 at 04:58 PM by leblogdeshacka