Tant que je suis pas Jupitérien vous me direzJe me suis baladé sur un site qui propose de multiples romset dont un de 700 go de jeux Saturn et je me suis dis "vas y!!!Télécharge mais prend les essentiels"Le soucis c'est qu'il y a beaucoup trop de bons jeuxBon sang, j'ai 34 ans, je suis normalement le fruit de mon époque mais que je vomis les jeux d'aujourd'hui......La simplicité et l'audace des jeux d'antan, il n'y a que ça de vrais, le bon jeu artisanal sortis du fourC'était l'époque des consoles qui avait une histoire à te raconter.