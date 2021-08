Ayant trop de machines physiques à la maison et voulant mutualiser au maximum mes ressources informatiques, j'ai décider de mettre en place un seul appareil pour les gouvernés TOUSL'appareil est un Dell Optiplex 7020 SFF sous Promox VE auquel j'ai ajouté de la RAM avec dissipateur thermique, un SSD et un processeur Xeon.- Xeon E3-1265l v3 (2,5 Ghz, 8 cores logiques)- 8 Go de RAM,- SSD 240 Go,- Carte réseau double ports gigabit ethernet,- AMD R5 240 1 Go,Je peut grimper jusqu'à 32 Go si nécessaire, utile pour faire des maquettes en ne stoppant aucune machines virtuelles de production.- Jouer aux jeux rétro et Windows (Wine),- Regarder des films en local ou en streaming avec Kodi (Jellyfin, Plex, Amazon Prime),J'ai repris ce tutoriel basé sur la distro Tail pour l'adapter tout bêtement à Batocera.J'ai fait en sorte que la machine virtuelle utilise la carte graphique du serveur (AMD R5 240) pour pouvoir y jouer sur l'écran TV. Voir la vidéo ci-dessous qui explique comment le faire.je peut aussi créer une machine virtuelle Windows 10 pour le gaming mais j'en est pas l'utilité pour le moment.Résultat, pas besoin de Raspberry Pi ou d'appareil dédié donc moins de câbles à brancher. J'alloue 4 cores à la machine virtuelles et je fait tout tourner même les émulateurs les plus exigeants (Beetle Saturn, Dolphin, PPSSPP, Mednafen PSX).Batocera servira surtout le soir donc elle consomme que peu de ressources.- Remplacer les fonctionnalités de la Freebox,- Mieux sécuriser mon réseau domestique,- Apprentissage en continue,J'attribue de manière exclusive ou non (via des pilotes virtuels ou passerelle) une carte réseau dual NIC à Opnsense. C'est largement suffisant pour un usage domestique.Par la suite je mettrait un AP (Access Point) pour le Wifi et le tout sera gérer par un portail captif.Etant peu gourmand en ressource, il m'évite d'acheter un appareil dédié. Et allez!!!!!Encore moins de câblesJe fait tourner sur une machine virtuelle Ubuntu Server environs 40 applications web sous Docker. Pour ne citer que quelques unes :- Rocket.Chat (messagerie instantanée),- Nextcloud (cloud personnel,- Jellyfin (serveur multimédia),- Radarr/Sonarr/Lidarr/Bazarr (Seedbox)- Ghost (blog),- Calibre (bibliothèque),Cela me permet d'être quasiment indépendant des GAFAM au prix de plus de responsabilité car je suis l'administrateur de tout cet écosystème.Enfin, j'utilise les outils suivants pour les tâches suivantes :- Pi-Hole (filtrage des publicités, DHCP),- Unbound (résolveur DNS, fuck celui de la box),- Wireguard (VPN),Et pour les sauvegardes, elles sont faites toute les nuits et avec Rclone, je sauvegarde en miroir sur un espace OneDrive (2 To de stockage de mon ancien centre de formation).Bref, vous l'aurez compris. Cette solution me permet de faire tourner de multiples systèmes d'exploitation et applications web en même temps tout en les isolant le plus possible. On se casse la tête à acheter des appareils dédiés ou à faire du dual boot alors que la virtualisation permet tellement plus.Je tourne sur un processeur de 2013 mais j'ose imaginer les performances sur les derniers Ryzen et leur cores en pagaille