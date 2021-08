Deux images auraient fuités qui n'ont nullement besoin de commentaires: l'une ou l'on voit le très français Ash Crimson de retour dans KOF XV, et une autre ou l'on voit 2 nouveaux persos et en fond ce qui semble être le boss.On peut remarquer qu'à l'image de la rivalité Kyo vs Iori, Shun'Ei semble aussi avoir son "ennemi" personnel - une femme a priori - avec les mêmes pouvoirs que lui.SNK aurait promis plus d'info durant la Gamescom qui à lieu la semaine prochaine, ce leak pourrait donc être confirmé très bientôt... ou pas!A propos, une date accompagne ce leak: ce sera pour le 17 février 2022.EDIT: D'autres images viennent de fuités... (et à mon avis, ce n'est pas fini!!)