via store étranger, pour cela :1) Se créer un compte brésilien2) Acheter 100real brésilien ici (prix 16,94€) : https://www.eneba.com/fr/psn-playstation-network-card-100-brl-br-psn-key-brazil 3) Mettre ces 100real dans le porte monnaie de ce nouveau compte4) Abonnez vous 1an au ps+ directement sur votre console depuis ce nouveau compte (prix 99,90real, il restera donc 0,10real dans le porte monnaie)Les jeux ps+ offerts sont les mêmes qu'en france mais la plupart en anglais. Cela revient à 1,41€/mois. Imbattable ! Pas cumulable, impossible d'acheter 2ans, 3ans à ce prix. Uniquement un an. Vous pourrez bien évidemment continuer à jouer en ligne avec votre compte FR. Pourquoi ce tarif ? Jusqu'au 30 aout, il y a moins 50% sur l'abonnement sur tout les stores, donc seulement 100 real en ce qui concerne le brésil. Sinon c'est 29,99€ en france en ce moment.Aucun risque, j'ai actuellement un abo indonésien depuis 2ans, j'ai déjà eu un abo polonais et même danois auparavent, US également, aucun risque, Sony s'en branle !!!