Le dollar n’a plus la cote.

Sans mauvais jeu de mot.

Par une récente annonce, le Fonds Monétaire International est venu confirmer une théorie émise récemment par une partie des experts de la finance.



Une théorie qui annonce la fin prochaine de la domination du dollar, de son rôle et de sa place au sein des systèmes d’échanges internationaux.



Que se passe-t-il avec le billet vert ?

Sur quels arguments se fonde cette théorie ?

Nous avons enquêté et nous allons vous révéler pourquoi le monde entier s'inquiète tant pour le dollar.

Quels sont les risques qui pèsent sur la monnaie historique des règlements internationaux, et y a-t-il des solutions pour s’en protéger ?

Le monde doit-il s’attendre à de prochains changements dans le système monétaire international ?